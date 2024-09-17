DOLAR
34,04 -0,18%
EURO
37,93 -0,06%
ALTIN
2.812,65 0,31%
BITCOIN
2.016.825,41 -2,66%

İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması

Christian Weber, İran'da gözaltında bulunduğu süre zarfında serbest bırakıldı. Yetkililerden açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:01
İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması

İran'da Avusturya Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Son günlerde gündemi meşgul eden gelişmeler ışığında, Christian Weber adlı Avusturya vatandaşı, İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde serbest bırakıldı.

Serbest Bırakma Açıklaması

Mehr Haber Ajansı'na göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Nasır Atbati, serbest bırakılma süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Atbati, "İşlediği suçtan dolayı Batı Azerbaycan eyaletindeki hapishanede bulunan Avusturya vatandaşı serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Gözaltı Sebebi Hala Belirsiz

İranlı yetkililer, Weber'in neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bilindiği üzere, Weber, 2022 yılında İran'da meydana gelen Mahsa Emini olaylarının ardından gözaltına alınmıştı. Ancak, Avusturya hükümeti, Weber'in gözaltına alınmasının bu olaylarla ilgili olmadığına dair açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı
2
Bolu'da Oto Sanayiye Yüreğiyle Bağlı Bir Kadın: Sevim Topal
3
Edirne'de Çeltik Festivali'nde Bakan Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Butik Var Mısın: Yenilikçi Mağaza İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor
6
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler
7
Fransa'da Cinsel İstismar Davasında Korkunç İtiraf

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri