İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması

İran'da Avusturya Vatandaşı Serbest Bırakıldı

Son günlerde gündemi meşgul eden gelişmeler ışığında, Christian Weber adlı Avusturya vatandaşı, İran'ın Batı Azerbaycan bölgesinde serbest bırakıldı.

Serbest Bırakma Açıklaması

Mehr Haber Ajansı'na göre, Batı Azerbaycan Başsavcısı Nasır Atbati, serbest bırakılma süreci ile ilgili bilgiler aktardı. Atbati, "İşlediği suçtan dolayı Batı Azerbaycan eyaletindeki hapishanede bulunan Avusturya vatandaşı serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Gözaltı Sebebi Hala Belirsiz

İranlı yetkililer, Weber'in neden gözaltına alındığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bilindiği üzere, Weber, 2022 yılında İran'da meydana gelen Mahsa Emini olaylarının ardından gözaltına alınmıştı. Ancak, Avusturya hükümeti, Weber'in gözaltına alınmasının bu olaylarla ilgili olmadığına dair açıklama yaptı.