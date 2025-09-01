İran'da Bekarlık Artıyor: 45 Yaş Altı Yaklaşık 17 Milyon Kişi Hiç Evlenmedi

İran'da Bekarlıkta Artış: 45 Yaş Altı 17 Milyon Kişi Hiç Evlenmedi

Resmi Veriler ve Bakan Yardımcısı Açıklaması

İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ali Rıza Rahimi, 45 yaş altı yaklaşık 17 milyon kişinin hiç evlenmediğini belirterek ülkede kesin bekarlıkta artış eğilimi gözlendiğini açıkladı. Rahimi bu bilgiyi İran devlet televizyonuna verdiği röportajda paylaştı.

Rahimi, son yıllarda ülke genelinde evlenme oranlarında düşüş yaşandığını vurgulayarak, 45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14'ünün ve 45 yaş üzeri kadınların yüzde 4'ünün hiç evlenmediğini söyledi. Ayrıca 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon ve kadınlarda 7,5 milyon olmak üzere toplamda yaklaşık 17 milyon bekar bulunduğunu aktardı.

Evliliği teşvik etmek amacıyla ülke genelinde 1500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini ifade eden Rahimi, geçen yıl ise evlilik öncesi 9 bin 800 atölye çalışması düzenlendiğini kaydetti.

Uzman Görüşleri: Engeller ve Nedenler

İranlı bazı uzmanlar, evlenmenin önündeki engeller olarak ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda görülen feminist yaklaşımlar ve erkeklerdeki sorumluluktan kaçma eğilimlerini sıralıyor.

Resmi istatistiklere göre İran'ın nüfusu 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 90 milyon olarak hesaplanıyor.