İran’da Nevruz Bayramı Öncesi 132 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Nevruz Bayramı döneminde İran'da yaşanan trafik kazalarında son 5 günde 132 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:26
İran’da Nevruz Bayramı Öncesi 132 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

İran'da Nevruz Bayramı öncesi, şehirler arası yollarda artan hareketlilik nedeniyle, son 5 günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan habere göre, İran Trafik Polisi Müdürlüğü, Nevruz Bayramı öncesi yaşanan trafik olaylarına ilişkin kritik bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Son beş günde meydana gelen trafik kazalarında 132 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 22 kişi de yaralandı," ifadesine yer verildi.

Kazaların büyük çoğunluğunun, yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilirken, sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.

İran’da, Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul edilmektedir. Nevruz Bayramı dolayısıyla ülkede 4 gün resmi tatil uygulanmakta olup, halkın büyük bir kısmı yaklaşık 2 haftalık tatil dönemine girmektedir. Aile ziyaretleri ve gezilerin sıkça yapıldığı bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluk artmakta ve bu durum, trafik kazalarının sayısında gözle görülür bir artışa neden olmaktadır.

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