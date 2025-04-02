İran'da Nevruz Tatilinde Üzücü Trafik Kazaları: 747 Hayatını Kaybetti

İran'da Nevruz Tatilindeki Trafik Kazalarının Korkunç Bilançosu

Nevruz Bayramı dolayısıyla ülke genelinde şehirler arası yollarda yaşanan yoğun trafiğin sonucunda, İran'da son 18 günde meydana gelen trafik kazalarında 747 kişi hayatını kaybetti.

İran Emniyeti Trafik Şube Genel Müdürü Timur Hüseyni, devlet haber ajansı Tesnim'e yaptığı açıklamada, bu süre zarfında toplam 14 bin 178 trafik kazası gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca, bu kazalarda 16 bin 905 kişi yaralandı.

Ölümlü Kazaların En Fazla Yaşandığı Bölgeler

Hüseyni, kazaların en fazla yaşandığı yerlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: Kirman eyaletinde 66, Fars'ta 64, Horasanı Rezevi'de 53, Huzistan'da 48 ve Sistan-Beluçistan eyaletinde ise 46 kişi mağdur oldu. Bu kazaların büyük bir kısmı dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerle meydana geldi.

İran'da Nevruz Bayramı sebebiyle resmi tatil süresi 4 gün olarak belirlenmiş olsa da, birçok İranlı, bu tatili yıllık izniyle birleştirerek yaklaşık 2 haftalık bir tatil yapmayı tercih ediyor. Tatil günlerinde şehirler arası yollarda yaşanan kazalarda gözle görülür bir artış kaydediliyor.