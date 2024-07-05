İran seçimlerinde ikinci tur :Reformist Pezeşkiyan ve muhafazakar Celili rekabette!

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'da İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kullandı. İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin verilerine göre, 88 milyonluk ülkede yaklaşık 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde oy kullanabilecek. Ayrıca 95 ülkede kurulan seçim merkezlerinde, yurt dışındaki İran vatandaşları da oylarını verebilecek.

Oy verme süreci yerel saatle 08.00'de başladı ve saat 18.00'de sona erecek. Ancak bu süre, İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin kararıyla uzatılabilir. Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin gece yarısı açıklanması, kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan Anketlerde Önde

Son yapılan anketlerde reformist aday Pezeşkiyan'ın önde olduğu görülüyor. İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından 3 Temmuz'da yapılan kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 49,5'i Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise Celili'ye oy vereceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken, yüzde 1,8'i "boş oy" kullanacağını ifade etti.

Birinci tur, ülke tarihindeki en düşük katılımla gerçekleşti. Katılım oranı yüzde 40'ta kaldı. Pezeşkiyan oyların yüzde 42,5'ini alarak ilk sıraya yerleşirken, Celili ise yüzde 38,6 oy oranıyla ikinci oldu.

İkinci tur seçimlerinde, adaylar Pezeşkiyan ve Celili'nin yarışacağı kesinleşti. Her iki aday da destekçilerini sandığa çekmek için yoğun bir kampanya süreci geçirecek. Pezeşkiyan’ın ekonomi ve dış politika konusundaki vaatleri ile Celili’nin reform ve adalet temalı kampanyası arasında çekişmeli bir yarış bekleniyor.

Bu seçimler, İran’ın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ülke içindeki siyasi ve ekonomik durumun yanı sıra, uluslararası ilişkilerde de önemli değişiklikler getirebilecek bir sürece işaret ediyor. İkinci tur sonuçları, İran'ın iç ve dış politikasını şekillendirecek yeni lideri belirleyecek.