İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Gazze ve Lübnan için ateşkes çağrısı

İran Dışişleri Bakanı'ndan Sert Mesaj

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede yaşanan gerginlikler ve olası savaş tehdidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Erakçi, sözlerine "Bölgede savaşın yayılması ciddi bir tehdittir" diyerek başladı.

Ateşkes Çağrısı

Erakçi, Gazze ve Lübnan'da derhal bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. "Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" şeklinde konuşan bakan, İsrail'in bölgedeki saldırılarını eleştirerek, "İsrail rejimi işlediği savaş suçlarında herhangi bir sınır tanımıyor" ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu durumun bölgede daha fazla gerginlik yaratmaması için acil bir ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Sözlerini, "Gazze ve Lübnan'da kalıcı ve derhal bir ateşkesi destekliyoruz" diyerek tamamladı.