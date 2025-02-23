İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Tepki: "Egemenliği İhlal Eden Terör Eylemi"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail uçaklarının Nasrallah'ın cenazesinde alçak uçuş yapmasını kınadı, bunu terör eylemi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:08
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den İsrail'e Sert Tepki: "Egemenliği İhlal Eden Terör Eylemi"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Sert Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Hizbullah liderleri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için düzenlenen cenaze töreninde İsrail savaş uçaklarının alçak irtifada uçmasına dair sert bir tepki gösterdi.

"Lübnan'ın Egemenliğini İhlal Eden Terör Eylemi"

Erakçi, tören sırasında yapılan bu eylemi "Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden terör eylemi" olarak nitelendirdi. Ayrıca, X sosyal medya hesabı'ndan yaptığı paylaşımda, "Beyrut'ta Nasrallah'a veda etmek için yüz binlerce kişiye katıldığını" belirtti.

İsrail'in Eylemi Korkutma Amaçlı

Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Başımızın hemen üzerinden geçen ve sadece yas tutmak için toplanan insanları korkutmak adına acınası bir girişimde bulunan İsrail jetlerinin Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğine kendi gözlerimle tanık oldum. Eğer bu bir terör eylemi değilse o zaman nedir?"

İhlalin Sonuçları

Erakçi, bu ihlalin stadyumdaki insanları daha güçlü bir şekilde İsrail'e karşı haykırmaya teşvik ettiğini belirterek, "İsrailliler asla ders almıyor" dedi.

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