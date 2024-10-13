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İran Dışişleri Bakanı'ndan Savaş Açıklaması: Hazırlıklıyız

Abbas Erakçi, Irak'ta yaptığı açıklamada savaş istemediklerini ancak hazırlıklı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:56
İran Dışişleri Bakanı'ndan Savaş Açıklaması: Hazırlıklıyız

İran Dışişleri Bakanı'nın Irak Ziyareti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi bir ziyaret için geldiği Irak'ta, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda İran medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Savaş ve Provokasyon Mesajı

Erakçi, "Savaş ve provokasyon istemiyoruz. Ancak her türlü savaşa veya provokasyona karşı da tamamen hazırlıklıyız." diyerek, İran'ın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Böyle bir durumda, bölgedeki huzuru korumak adına Irak hükümeti ile sıkı istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gazze ve Lübnan'daki Durum

İran Dışişleri Bakanı, Irak hükümetinin, halkının ve dini otorite Ayetullah Ali es-Sistani'nin Gazze ve Lübnan'daki çatışmaları kınayan tutumunu ve bu iki halk için gösterdiği desteği takdirle değerlendirdi.

Görüşmeler ve Basın Toplantısı

Erakçi'nin, Bağdat'a yaptığı ziyarette, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

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