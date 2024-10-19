İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Destek Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği ve İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı durma konusundaki kararlılığını övgüyle karşıladı.

Bakan Zarif, "Türkiye'nin Filistin halkını destekleme konusundaki tutumu ve İsrail'in suçlarının meydana çıkmasına karşı sergilediği duruş oldukça değerlidir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Destek Önemli

Bu açıklama, Türkiye ile İran arasında yaşanan sıcak ilişkilerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İki ülkenin de ortak bir hedef etrafında birleşmesi, uluslararası arenada dikkat çekiyor.