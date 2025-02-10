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İran: Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Teklifi Uluslararası Hukuka Aykırı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:23
İran: Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Teklifi Uluslararası Hukuka Aykırı

İran: Filistinlilerin Zorla Göç Ettirilmesi Teklifi Uluslararası Hukuka Aykırı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifinin tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre, Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Bu görüşmede, Erakçi, "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi teklifi, tüm uluslararası hukuk ve BM kurallarına aykırıdır. Aynı zamanda İsrail rejiminin soykırım ve Filistin'i yok etme planının tamamlayıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı yetkili, uluslararası toplumu, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine ve suç işlemeye devam etmesine engel olmaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in ise Filistin halkının kendi topraklarından zorla sürgün edilmesine yönelik her türlü planı reddettiği ve Filistin halkının meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi. Ayrıca Guterres, Gazze'ye yardım gönderilmesinin hızlandırılarak, yeniden inşasına yardımcı olunmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

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