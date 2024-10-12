İran Havacılıkta Yeni Düzenleme: Elektronik Cihazlar Yasaklandı

İran'da Elektronik Cihazlar Üzerine Yasak

İran, uçak seyahatlerinde cep telefonları dışında tüm elektronik haberleşme cihazlarının taşınmasını yasakladı. Bu karar, Sivil Havacılık Kurumu'nun yeni düzenlemeleri çerçevesinde alındı.

Yasağın Gerekçesi

Resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgiye göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, bu önlemin uçuş emniyetini artırmak amacıyla alındığını duyurdu. Yazerlu, çağrı cihazları ve telsiz gibi cihazların uçak içine alınmasının yasaklandığını belirtti.

Yolculara Uyarı

Yazerlu, yolcilerin, cep telefonları dışında kalan tüm elektronik haberleşme cihazlarını uçaklarına almadıklarından emin olmaları gerektiğini vurguladı. Alınan bu tedbirlerin hem yolcu kabininde hem de kargo bölümünde geçerli olduğuna dikkat çekildi.