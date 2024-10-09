İran Hükümeti İnternet Yasakları Üzerine Çalışmalara Başladı

İran Hükümetinden İnternet Yasaklarının Kaldırılacağına Dair Açıklama

İran'da uzun bir süredir yürürlükte olan yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, internet yasaklarının kaldırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Çalışmalar Hız Kazandı

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran’da yapılan kabine toplantısının ardından basına açıklama yapan Haşimi, kamuoyunun talebi doğrultusunda internet yasaklarının tartışılmasının önemine değindi. Hükümetin bu konudaki sözlerini yerine getirmek üzere çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Haşimi, konuya ilişkin çalışma grupları kurulduğunu ve bu grupların uzmanlarla birlikte toplantılar yaptığını ifade etti. "Hükümetin verdiği söz doğrultusunda bu mesele İletişim Bakanlığı’nın önceliklerinden biri ve biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz," dedi.

Halk İçin Müjdeli Haberler Yolda

İranlı bakan, internet yasaklarının kaldırılmasının hükümetin bir vaadi olduğunu hatırlattı ve "Yakın zamanda, sunduğumuz planlar doğrultusunda vatandaşlara güzel haberler vereceğimiz gözüküyor," ifadelerini kullandı. Ancak aceleci davranmayacaklarının altını çizerek, konuyu tüm boyutlarıyla ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanının Vaatleri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyası süresince internet yasaklarının çoğunu kaldıracağına dair vaatte bulunmuştu. Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı olduğumda internetteki birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım," açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede, Eylül 2022'de genç bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Ancak buna karşın İranlı kullanıcılar, VPN gibi yöntemlerle bu platformlara erişim sağlamaya devam ediyor. X sosyal medya platformu ise, yasak olmasına rağmen devletin üst kademe yetkilileri tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta.