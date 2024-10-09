DOLAR
34,24 0,06%
EURO
37,55 0,33%
ALTIN
2.885,17 -0,03%
BITCOIN
2.130.373,74 0,2%

İran Hükümeti İnternet Yasakları Üzerine Çalışmalara Başladı

İran iletişim bakanı, internet yasaklarının kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı ve müjdeli haberler vaadi bulundu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:37
İran Hükümeti İnternet Yasakları Üzerine Çalışmalara Başladı

İran Hükümetinden İnternet Yasaklarının Kaldırılacağına Dair Açıklama

İran'da uzun bir süredir yürürlükte olan yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim engeli konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, internet yasaklarının kaldırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Çalışmalar Hız Kazandı

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran’da yapılan kabine toplantısının ardından basına açıklama yapan Haşimi, kamuoyunun talebi doğrultusunda internet yasaklarının tartışılmasının önemine değindi. Hükümetin bu konudaki sözlerini yerine getirmek üzere çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Haşimi, konuya ilişkin çalışma grupları kurulduğunu ve bu grupların uzmanlarla birlikte toplantılar yaptığını ifade etti. "Hükümetin verdiği söz doğrultusunda bu mesele İletişim Bakanlığı’nın önceliklerinden biri ve biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz," dedi.

Halk İçin Müjdeli Haberler Yolda

İranlı bakan, internet yasaklarının kaldırılmasının hükümetin bir vaadi olduğunu hatırlattı ve "Yakın zamanda, sunduğumuz planlar doğrultusunda vatandaşlara güzel haberler vereceğimiz gözüküyor," ifadelerini kullandı. Ancak aceleci davranmayacaklarının altını çizerek, konuyu tüm boyutlarıyla ele alacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanının Vaatleri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyası süresince internet yasaklarının çoğunu kaldıracağına dair vaatte bulunmuştu. Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı olduğumda internetteki birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım," açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede, Eylül 2022'de genç bir kadının hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar sırasında WhatsApp ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarına yönelik kısıtlamalar getirilmişti. Ancak buna karşın İranlı kullanıcılar, VPN gibi yöntemlerle bu platformlara erişim sağlamaya devam ediyor. X sosyal medya platformu ise, yasak olmasına rağmen devletin üst kademe yetkilileri tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta.

İLGİLİ HABERLER

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Turizm Fuarı Açıldı
2
Özgür Özel: Madencilerin Yanındayız ve Siyasi Tartışmalarda Temkinli Olmalıyız
3
İyilik Okulu Projesi 10. Yılını Kutladı
4
Google Çalışanları Nimbus Projesi'nde Baskı Altında
5
Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
6
Ukrayna Büyükelçisi, İkinci Barış Zirvesi İçin Rusya'nın Katılımını Talep Ediyor
7
CHP Lideri Özel, Almanya'nın Büyükelçisi Sorg ile Görüştü

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak