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İran'ın Suikast Planı Engellendi: İki Şüpheli Tutuklandı

İsrail'de, İran adına çalıştıkları iddia edilen iki kişi suikast planı nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:04
İran'ın Suikast Planı Engellendi: İki Şüpheli Tutuklandı

İran'ın Suikast Tehdidi

İsrail'de İran adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen iki kişi, üst düzey bir İsrailli yetkiliye yönelik suikast planı kurmakla suçlanarak tutuklandı. Bu tutuklamalar, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılırken, durum, bölgedeki gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Tutuklama Detayları

Şin-Bet'in yaptığı açıklamada, tutuklanan şahısların İran tarafından yönlendirilmiş olabilecekleri ve kullandıkları iletişim araçları üzerinden suikast planları yaptıkları ifade edildi. Ancak, hedef alınan üst düzey İsrailli yetkilinin kimliğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Bölgedeki Gerginlik

Bu olay, İran ve İsrail arasındaki süregelen gerilimi daha da artıran bir gelişme olarak değerlendirilmekte. Uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği bu durum, istihbarat savaşlarının ve karşılıklı tehditlerin arttığı bir dönemde meydana geldi.

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