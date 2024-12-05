İran-Irak Savaşı'nda Şehit Düşen 300 Asker için Anma Törenleri Düzenlendi

İran-Irak Savaşı'nın Acısı 36 Yıl Sonra Yeniden Gün Yüzüne Çıktı

İran-Irak Savaşı'nda hayatını kaybeden 300 İran askerinin naaşlarına yaklaşık 36 yıl sonra ulaşıldı. Tahran ve diğer kentlerde düzenlenen cenaze törenleri ile bu askerler anıldı.

Tahran Üniversitesi'nde Duygu Dolu Anlar

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen cenaze töreni, kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi. Törene bazı sivil ve askeri yetkililer de katılarak, hayatını kaybeden askerlerin anısını yaşattı.

Cenazeler Toprağa Verilecek

Farklı zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda bulunan cenazelerin, Tahran ve diğer eyaletlerdeki törenlerin ardından toprağa verileceği belirtildi. İran ile Irak arasında 8 yıl süren ve 1988'de sona eren savaşta kaybolan askerler, İran'da "isimsiz askerler" olarak anılmaktadır.

Geri Getirilen Naaşlar

Irak'ta yapılan araştırmalar neticesinde bulunduğu ifade edilen cenazeler, aralıklarla İran'a getirilmektedir. Bu bağlamda, o acı günlerin hatıraları tazelendi ve savaşın derin izleri bir kez daha hatırlandı.