İran, İsrail'in Hudeyde'ye Yönelik Saldırısını Kınadı

İran, İsrail'in Hava Saldırısını Kınadı

İran, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

İnsani Suistimal ve Saldırılar

Kenani, İsrail'in Hudeyde Limanı'na yönelik gerçekleştirilen saldırının sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek, bu durumu "Siyonist rejimin insanlık karşıtı yapısının bir göstergesi" olarak tanımladı.

İsrail’in devam eden saldırılarına değinen Kenani, ABD'nin desteğiyle hareket eden Tel Aviv yönetiminin suç işlemeyi sürdürdüğünü ifade etti. "Washington, Tel Aviv'i yöneten suç şebekesinin işlediği suçların ortağıdır," diye ekledi.

Birleşmiş Milletler'in Rolü

Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in gerçekleştirdiği sivil hedeflere yönelik saldırılara karşı durma sorumluluğu olduğunu hatırlatan Kenani, "İsrail'in bölgedeki savaş çığırtkanlığının uluslararası barış ve güvenlik açısından sonuçlarından başta ABD olmak üzere, Tel Aviv'i destekleyenlerin doğrudan sorumlu olduğu," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Stratejileri

Gazze ve Beyrut'un yanı sıra bölgedeki saldırılarını sürdüren İsrail, akşam saatlerinde Hudeyde kentini hedef alarak çok sayıda savaş uçağını devreye soktuğunu duyurmuştu. Saldırıların, Hudeyde Limanı ile elektrik santrallerini vurduğu bildirildi.