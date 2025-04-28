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İran: İsrail'in Tehditlerine Yıkıcı Tepki Veririz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İsrail'in tehditlerine yanıt vererek yıkıcı bir karşılık vereceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:20
İran: İsrail'in Tehditlerine Yıkıcı Tepki Veririz

İran, İsrail Tehditlerine Karşı Sert Önlemler Alacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin ABD ile yaptığı müzakerelere karşı çıkan İsrail'in tehditlerinin gerçekleşmesi durumunda yıkıcı bir karşılık vereceklerini ifade etti. Bekayi, Tahran'da düzenlenen basın toplantısında, İran-ABD müzakerelerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Müzakere Süreci ve Kırmızı Çizgiler

Bekayi, iki ülke yetkilileri arasındaki dolaylı müzakerelerin 3 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini ve müzakere yerinin Umman tarafından açıklanacağını belirtti. Ayrıca, müzakerelerde İran'ın öncelikli kırmızı çizgilerinin uranyum zenginleştirme hakkının korunması ve yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması olduğunu vurguladı.

UAEA Teknik Görüşmeleri Tahran'da

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) yetkililerinin Tahran'a gelerek teknik müzakerelere başladığını dile getiren Bekayi, güvenlik önlemleri gibi konularda İranlı uzmanlarla görüşmeler yapacaklarını kaydetti. Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili teknik ve hukuki inceleme talebinde bulunmasını beklediklerini söyledi.

Filistin’deki Soykırım ve Tepkiler

Bekayi, Filistin'de devam eden soykırıma dair eleştirilerini dile getirerek, "Her insanın tepkisini dile getirmesi ve barışı sağlamakla görevli kurumların üzerlerine düşeni yapması gerekmektedir" dedi.

Azerbaycan Ziyareti ve İlişkiler

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'a ziyareti hakkında da bilgi veren Bekayi, bu ziyaretin iki ülke arasında yeni bir sayfa açabileceğine inandığını belirtti.

İsrail’in Uluslararası Politikalara Etkisi

Bekayi, İsrail'in tehditleri ile dikkatleri Filistin'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade ederek, Tel Aviv'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Batılı ülkelerin de bu durumu gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan İlişkileri

Bekayi, Pakistan-Hindistan gerginliği konusunda ise Cammu Keşmir'deki saldırıyı kınadı ve her iki ülkenin de İran'ın dostu olduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan İsrail'in ülkesine yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'dan yıkıcı bir karşılık göreceğini söyledi. Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere karşı çıkan İsrail'in ülkesine yönelik tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'dan yıkıcı bir karşılık göreceğini söyledi. Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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