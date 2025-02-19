İran, Tahran ve Büyük Şehirlerde Balistik Füze Savunma Sistemleri Kuracak

İran, Tahran ve diğer büyük şehirlerde balistik füzelere karşı savunma sistemleri kurma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:11
İran, Tahran ve Büyük Şehirlerde Balistik Füze Savunma Sistemleri Kuracak

İran, Balistik Füzelere Karşı Önlem Alıyor

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, başkent Tahran ve bazı büyük şehirlerde balistik füze saldırılarına karşı savunma sistemleri kuracaklarını duyurdu.

Gelişen Savunma Sistemleri

Entekhab haber sitesine konuşan Hacızade, "Ön Saf Ulusal Medya Programı"nda yaptığı açıklamada, "İnsansız hava araçları (İHA), uçaklar ve seyir füzelerine karşı savunma sistemlerimiz var ve her geçen gün gelişiyor. Ancak bugüne kadar balistik füzelere karşı bir savunma sistemimiz yoktu." dedi.

Üç Yıllık Proje

Hacızade, ülkedeki bazı şehirlerde balistik füze saldırılarına karşı savunma sistemleri kurma çalışmalarının 3 yıl öncesine dayandığını belirterek, "Bu proje ilk ürünlerini gelecek yıl verecek. Tahran ve bazı büyük şehirleri balistik füze karşıtı savunma sistemleriyle donatacağız." ifadelerini kullandı.

ABD ve Füze Kapasitesi

İranlı komutan, ülkedeki bazı kesimlerin "müzakere masasına oturulmaz ise ABD'nin saldırmasından endişe ettiklerini" dile getirerek, "Teknik olarak füze menzilini artırmada hiçbir kısıtlamamız yok. Bir gün ABD ile karşı karşıya gelebiliriz. Ancak ABD, İran'ın çevresinde yeterince hedefe sahiptir. Bu hedefler, düşük maliyetli füzelerle vurulabilir. ABD'yi kıtalararası füzelerle vurmak zorunda değiliz. Eğer onlar bize karşı bir hamle yapmak isterlerse, yaklaşmak zorunda kalacaklar ve o zaman elimizin altında olacaklar." diye konuştu.

Nükleer Müzakere Tartışmaları

ABD'nin İran ile nükleer müzakereleri yeniden başlatma şartları arasında ülkenin füze kabiliyetini düşürmenin de yer aldığı öne sürülüyor.

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