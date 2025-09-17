İran: Tahran-Washington Arasında Dolaylı Mesajlaşma Devam Ediyor

Kabine toplantısı sonrası açıklama

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü bildirdi.

Sözcü Muhacirani, ABD ile müzakere sürecinin yeniden başlama ihtimaline dair soruya, "ABD ile halihazırda süren dolaylı mesaj alışverişi devam ediyor." yanıtını verdi.

Enerji krizine ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Muhacirani, "Bugünkü toplantıda enerji tüketimine ilişkin bir rapor sunuldu ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde optimum enerji yönetimi için bir çalışma grubu oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Muhacirani ayrıca, 22 Eylül'e kadar 2 bin 200 megavatlık güneş enerjisi santralinin devreye alınması planlandığını söyledi.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere sürecinin, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesildiği bildirildi.