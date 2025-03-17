İran, Trump'ın Mektubuna Cevap Verme Sürecini Başlattı

İran, Trump'ın Mektubuna Uygun Kanallardan Yanıt Verecek

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğinin, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını bildirdi. Bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mektubun incelemesinin tamamlanmasının ardından uygun bir yanıt verileceğini açıkladı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Mektubun içeriğinin Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalardan çok da uzak olmadığını belirtti.

Diyalog ve Anlayış Üzerine vurgular

Mektubun incelenmekte olduğunu aktaran Bekayi, daha sonra “uygun kanallar aracılığıyla” bir yanıt vereceklerini ifade etti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'a yaptığı ziyaretin Trump'ın mektubuyla ilgili olmadığını da vurguladı.

Türkiye İlişkileri ve Nükleer Müzakere

İranlı Sözcü, Türkiye ile mevcut ilişkiler hakkında, “Her iki ülke de, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bilincindedir. Suriye dahil, bölgesel konularda Türkiye ile aramızda var olan görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor.” dedi. Ayrıca, ABD ile nükleer mesele hakkında müzakere ihtimaline de değinerek, “Ülkemiz tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacaktır.” ifadelerini yineledi.