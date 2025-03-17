İran, Trump'ın Mektubuna Cevap Verme Sürecini Başlattı

İran, Trump'ın mektubuna yanıt verecek ve ilişkilerde diyalogun önemine vurgu yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:16
İran, Trump'ın Mektubuna Cevap Verme Sürecini Başlattı

İran, Trump'ın Mektubuna Uygun Kanallardan Yanıt Verecek

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yazdığı mektubun içeriğinin, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan farklı olmadığını bildirdi. Bu bağlamda, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, mektubun incelemesinin tamamlanmasının ardından uygun bir yanıt verileceğini açıkladı.

Basın Toplantısında Açıklamalar

Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Trump'ın mektubunu şu anda yayımlama imkanına sahip değiliz. Bu mektup hakkında medyada yer alan haberler büyük ölçüde spekülasyondan ibarettir ve kesin bir dayanağı bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Mektubun içeriğinin Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalardan çok da uzak olmadığını belirtti.

Diyalog ve Anlayış Üzerine vurgular

Mektubun incelenmekte olduğunu aktaran Bekayi, daha sonra “uygun kanallar aracılığıyla” bir yanıt vereceklerini ifade etti. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Umman'a yaptığı ziyaretin Trump'ın mektubuyla ilgili olmadığını da vurguladı.

Türkiye İlişkileri ve Nükleer Müzakere

İranlı Sözcü, Türkiye ile mevcut ilişkiler hakkında, “Her iki ülke de, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik bilincindedir. Suriye dahil, bölgesel konularda Türkiye ile aramızda var olan görüş ayrılıkları diyalog ve anlayışla yönetiliyor.” dedi. Ayrıca, ABD ile nükleer mesele hakkında müzakere ihtimaline de değinerek, “Ülkemiz tehdit ve baskı altında müzakere masasına oturmayacaktır.” ifadelerini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Trablus'ta Ramazan Geceleri Coşkusu: Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor
3
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
4
Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi
5
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de
6
3. İstanbul Uluslararası Bahar Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam