İran ve Sudan, Tahran'da İkili İlişkiler ve Bölgesel Konuları Ele Aldı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Sudanlı mevkidaşı Yusuf, Tahran'da önemli anlaşmalara imza attılar, bölgesel konuları görüştüler.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:23
İran ve Sudan, Tahran'da İkili İlişkiler ve Bölgesel Konuları Ele Aldı

İran ve Sudan Liderleri Tahran'da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sudanlı mevkidaşı Ali Yusuf ile başkent Tahran'da buluşarak, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine verimli bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda, iki ülke arasında iki mutabakat zaptı imzalandı.

İran'nın Destek Mesajları

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erakçi, Sudan ordusunun Hızlı Destek Kuvvetleri adı verilen milislerle mücadelesini desteklediklerini vurguladı. Erakçi, "Sudan ordusu ve hükümeti, bu çatışmalarda bizim desteklediğimiz taraf. Tahran olarak bu durumu kesinlikle destekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD'nin uyguladığı baskı politikalarına da değinerek, "Bu kapsamda kendi müzakerelerimizi sürdürmeyeceğiz. Kararlarımızı bu temel doğrultuda oluşturacağız," dedi. Bunun yanı sıra, Lübnan'ın İran uçaklarına inme izni vermemesine ilişkin konunun da ele alındığının altını çizdi.

Sudan'dan İşbirliği Vurgusu

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf, İran ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini belirterek, Sudan ordusunun milis güçlerle mücadelesinde kontrolü ele geçirdiğini ifade etti. Yusuf, "Ordumuz, kendi topraklarımızı koruma mücadelesinde başarılı adımlar attı. Bu görüşmede İran'a durum hakkında detaylar verdik," şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının Mayıs ayında yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Yusuf, İran'ın Sudan'ın yeniden inşasında önemli bir rol oynamasını istediklerini vurguladı.

Filistin Düşmanlığına Karşı Ortak Duruş

Sudanlı Bakan ayrıca, Gazze'deki durumu da ele aldıklarını ve İslam ülkeleri arasında bir olağanüstü toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. "Filistin davasının yanındayız ve bu konuda birlik olmamız gerekiyor," dedi.

İran ve Sudan'ın ilişkilerini daha da derinleştirecek bu anlaşmalar, iki ülkenin siyasi ve ekonomik bağlarını güçlendirmek amacıyla atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

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