İranlı yolcuların bulunduğu otobüs Ağrı'da şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde İran'dan gelen 32 AA 982 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüsü kullanan F.E. ve 9 İranlı yolcu yaralandı. Otobüsün Ağrı'ya gittiği öğrenildi.





Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İranlı 10 yaralı, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.



