İrlanda Başbakan Yardımcısı Martin: Filistin Devletini Tanıma Düşmanca Bir Tavır Değil

İrlanda'dan Filistin Devleti Açıklaması

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, ülkesinin Filistin devletini tanımasının düşmanca bir tutum olmadığını ifade etti. Martin, "Filistin devletini tanımamız düşmanca bir tavır değildir. Gazze'de değil, dünyanın dört bir yanındaki savaş suçları için hesap soran uluslararası mahkemelerin kararlarının uygulanması düşmanca davranış olarak görülmemelidir," dedi.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Gündem Maddeleri

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Martin, toplantı gündeminde Suriye, Gazze, Ukrayna ve Gürcistan konularının bulunduğunu açıkladı.

İsrail'in Dublin Büyükelçiliği ve Tepkiler

Martin, İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatmasına ve İrlanda Hahambaşı Yoni Wieder'in açıklamalarına karşılık, hükümetin Orta Doğu ve Gazze'deki savaşa ilişkin aldığı kararların uluslararası insancıl hukuka dayandığını belirtti. Martin, "Sürekli olarak ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım girişi sağlanması için çağrılar yapıyoruz," dedi.

İnsan Hakları ve Uluslararası Hukuka Saygı

Martin, İsrail, Hamas ve Hizbullah'ın uluslararası insancıl hukuka saygı duymanın sorumluluğu olduğunu vurguladı. Avrupa sokaklarında İsrail'in sivillere yönelik eylemlerine karşı artan tepkileri değerlendiren Martin, özellikle Gazze'de gerçekleşen olayların kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail'e Açık Çağrı

İsrail'e, Gazze'yi uluslararası kamuoyuna ve basına açma çağrısını yineleyen Martin, "Dünyanın oradaki yıkımın boyutunu gördüğünde yaşayacağı şoktan yana şüphem yok," ifadelerini kullandı. İrlanda'nın çok taraflı uluslararası sistemle ve mahkemelere destek verme konusundaki kararlılığını da dile getiren Martin, bunun sonucunda diğer ülkelerle Filistin devletini tanımalarının düşmanca bir yaklaşım olarak değerlendirilemeyeceğini sözlerine ekledi.