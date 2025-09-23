İrlanda Başbakanı Martin: Filistin Devleti Tanınması İçin Ülkelere Çağrı

Micheal Martin, BM konferansında Filistin Devleti'ni tanımayan ülkelere bu kararı ciddiyetle değerlendirme çağrısı yaptı ve iki devletli çözümün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 01:27
İrlanda Başbakanı Martin: Filistin Devleti Tanınması İçin Ülkelere Çağrı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin'ten Filistin Devleti çağrısı

BM yüksek düzeyli konferansta tanıma çağrısı ve iki devletli çözüm vurgusu

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye davet etti.

Martin, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta yaptığı konuşmada iki devletli çözümün İsrail ve Filistin'e barışçıl bir gelecek sunduğunu belirtti.

Martın, sahadaki durumun umut verici olmadığını vurgulayarak 'Kalıcı barış çok uzakta görünüyor' ifadesini kullandı. İrlanda'nın 24 yıl süren iç çatışma deneyimine atıf yapan Martin, 'En karanlık günlerde bile siyasi liderler olarak umut ateşini canlı tutmalı ve konuşmalıyız' dedi.

Gazze halkının acısının İrlanda tarafından derinden hissedildiğini belirten Martin, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın yaptığılara karşılık İsrail'in uygulamalarının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Martin, o tarihten bu yana 20 binden fazla çocuk olmak üzere 65 binden fazla insanın öldüğünü, yiyeceğin bir silah haline geldiğini ve kıtlığın ortaya çıktığını ifade etti.

Hastanelerin ve okulların yok edildiğini, binlerce yıllık kültür varlıklarının yer yüzünden silindiğini aktaran Martin, 'Ailesi için yemek arayanlar, doktorlar, yardım görevlileri ve gazeteciler hedef gözetilerek vuruldu. Dünyanın gözü önünde soykırım olarak tanımlanan bir şeyin gerçekleştirildiği noktaya ulaştık' değerlendirmesinde bulundu. soykırım ifadesine dikkat çekti.

Martin, son günlerde Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik ettiğini belirterek, 'Henüz tanımamış ülkelere ise bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye güçlü şekilde çağırıyoruz' dedi.

Filistin topraklarının gasbedilerek İsrail yerleşimleri kurulduğuna dikkat çeken Martin, 'Eğer şimdi iki devletli çözümü korumak için harekete geçmezsek, bunu gerçekleştirmek için çalışmazsak başka bir fırsatımız olmayabilir. Gelecek nesillere bırakacağımız miras bu olmamalı' uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı
2
Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı
3
Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek
5
Erdoğan: Türkiye Gazze'de Acil Ateşkes ve Kesintisiz İnsani Yardım İçin Çabalıyor
6
Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta