İrlanda Başbakanı Martin: Filistin Devleti Tanınması İçin Ülkelere Çağrı

İrlanda Başbakanı Micheal Martin'ten Filistin Devleti çağrısı

BM yüksek düzeyli konferansta tanıma çağrısı ve iki devletli çözüm vurgusu

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye davet etti.

Martin, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansta yaptığı konuşmada iki devletli çözümün İsrail ve Filistin'e barışçıl bir gelecek sunduğunu belirtti.

Martın, sahadaki durumun umut verici olmadığını vurgulayarak 'Kalıcı barış çok uzakta görünüyor' ifadesini kullandı. İrlanda'nın 24 yıl süren iç çatışma deneyimine atıf yapan Martin, 'En karanlık günlerde bile siyasi liderler olarak umut ateşini canlı tutmalı ve konuşmalıyız' dedi.

Gazze halkının acısının İrlanda tarafından derinden hissedildiğini belirten Martin, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın yaptığılara karşılık İsrail'in uygulamalarının hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini söyledi.

Martin, o tarihten bu yana 20 binden fazla çocuk olmak üzere 65 binden fazla insanın öldüğünü, yiyeceğin bir silah haline geldiğini ve kıtlığın ortaya çıktığını ifade etti.

Hastanelerin ve okulların yok edildiğini, binlerce yıllık kültür varlıklarının yer yüzünden silindiğini aktaran Martin, 'Ailesi için yemek arayanlar, doktorlar, yardım görevlileri ve gazeteciler hedef gözetilerek vuruldu. Dünyanın gözü önünde soykırım olarak tanımlanan bir şeyin gerçekleştirildiği noktaya ulaştık' değerlendirmesinde bulundu. soykırım ifadesine dikkat çekti.

Martin, son günlerde Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri tebrik ettiğini belirterek, 'Henüz tanımamış ülkelere ise bu kararı ciddi şekilde değerlendirmeye güçlü şekilde çağırıyoruz' dedi.

Filistin topraklarının gasbedilerek İsrail yerleşimleri kurulduğuna dikkat çeken Martin, 'Eğer şimdi iki devletli çözümü korumak için harekete geçmezsek, bunu gerçekleştirmek için çalışmazsak başka bir fırsatımız olmayabilir. Gelecek nesillere bırakacağımız miras bu olmamalı' uyarısında bulundu.