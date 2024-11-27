İrlanda, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

İrlanda'dan Lübnan'daki Ateşkes Açıklaması

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ile Hizbullah arasında imzalanan Lübnan'daki ateşkesten memnuniyet duyduğunu duyurdu.

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes imzalanmasını memnuniyetle karşılıyorum," ifadesini kullandı.

Ateşkesin kalıcı barış için bir fırsat olduğunu vurgulayan Martin, Lübnan'da siyasi çözüm ve iyileşmeye büyük bir insani yardıma ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Martin ayrıca, Mavi Hat'ın iki tarafında da halkın evlerine dönmesinin önemine dikkat çekerek, "Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin güvenliğine saygı gösterildiğini görmemiz gerekiyor. İran da dahil, bölgede etkisi olanlar, bu etkilerini anlaşmayı olumlu şekilde desteklemek için kullanmalıdır," değerlendirmesini yaptı.

Son olarak, Martin, "Lübnan'da ateşkes, Gazze'de şiddetin acilen durması gerektiğinin altını çiziyor. Derhal ateşkes olmalı, esirler salıverilmeli ve Gazze'ye büyük çaplı insani yardım gönderilmelidir," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.