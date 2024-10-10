İşgal Altındaki Batı Şeria'da Dini Ayin Gerçekleştirildi

Nablus'ta Dini Baskın ve Gerginlik
Filistin topraklarında gasptan vazgeçmeyen İsrailliler, işgal altında bulunan Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Hazreti Yusuf Makamı'na baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, İsrail askerlerinin koruma sağladığı belirtildi.
Olayın İç Yüzü
Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, işgal altındaki bölgeye girmek isteyen İsrailliler ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. Filistinlilerin, baskın sırasında İsrail askerlerine taş atması sonucu gerilim arttı. Karşılık veren İsrail askerleri ise gerçek mermiler ve göz yaşartıcı gaz bombası İsrail ordusu, doğu Nablus’taki bazı mahallelere baskın düzenleyerek, aramalar yaptı. Başka bir olayda ise 1 Filistinli gözaltına alındı. Bu tür baskınlar, sık sık yaşanmakta ve bölgedeki gerilim böylesine artmaktadır. Yahudi inancına göre, işgal altında olan Batı Şeria'daki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf’un kabrinin bulunduğuna inanılmaktadır. Ancak, bazı arkeologlar, bu kabrin geçmişinin birkaç asır öncesine dayandığını ve Yusuf ed-Duveykat adında bir Müslüman’a ait olduğunu belirtmektedir.
Ev Baskınları ve Gözaltılar
Yusuf Makamı'nın Anlamı
İsrail ordusu, doğu Nablus’taki bazı mahallelere baskın düzenleyerek, aramalar yaptı. Başka bir olayda ise 1 Filistinli gözaltına alındı. Bu tür baskınlar, sık sık yaşanmakta ve bölgedeki gerilim böylesine artmaktadır.
Yahudi inancına göre, işgal altında olan Batı Şeria'daki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf’un kabrinin bulunduğuna inanılmaktadır. Ancak, bazı arkeologlar, bu kabrin geçmişinin birkaç asır öncesine dayandığını ve Yusuf ed-Duveykat adında bir Müslüman’a ait olduğunu belirtmektedir.