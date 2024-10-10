İşgal Altındaki Batı Şeria'da Dini Ayin Gerçekleştirildi

Ev Baskınları ve Gözaltılar

İsrail ordusu, doğu Nablus’taki bazı mahallelere baskın düzenleyerek, aramalar yaptı. Başka bir olayda ise 1 Filistinli gözaltına alındı. Bu tür baskınlar, sık sık yaşanmakta ve bölgedeki gerilim böylesine artmaktadır.

Yusuf Makamı'nın Anlamı

Yahudi inancına göre, işgal altında olan Batı Şeria'daki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf’un kabrinin bulunduğuna inanılmaktadır. Ancak, bazı arkeologlar, bu kabrin geçmişinin birkaç asır öncesine dayandığını ve Yusuf ed-Duveykat adında bir Müslüman’a ait olduğunu belirtmektedir.