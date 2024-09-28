İşgal Altındaki Batı Şeria'da İsrailli Gaspçılar Filistinlileri Alıkoydu

İsrailli Gaspçılar Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail'in işgalindeki Batı Şeria'da yaşanan bir olayda, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bedevi topluluğu sakinleri, İsrailli gaspçılar tarafından bir süre alıkoyuldu.

Bölgedeki Olayların Detayları

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Kuzey Ürdün Vadisi Sorumlusu Mutez Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli grup tarafından "Hamamat el-Malih" adlı bedevi topluluğuna yönelik saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Gaspçılar, aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bölge sakinlerini, İsrail askerlerinin koruması altında birkaç saat boyunca alıkoydu. Bişarat, meydana gelen olay sonrasında İsrailli gaspçıların çekildiğini ve Muhammed Selman Zahire isimli bir Filistinlinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Bölgedeki Gerginlik ve Saldırılar

Bişarat, bu tür olayların İsrailli gaspçıların Filistinlileri yerlerinden etme amacını taşıdığını vurgulayarak, "İsrailli gaspçıların çeteleri artık bölgeyi kontrol ediyor. İsrail ordusu da onların komutası altında hareket ediyor." dedi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, özellikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı gözlemleniyor.