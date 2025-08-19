İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak

Başbakan, yasal çerçeve ve kabiliyetler doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı toplantı sonrasında konuşan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkesinin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecindeki rolünü "uygun şekilde" yerine getireceğini belirtti.

Kyodo News'ün aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığı yönündeki açıklaması üzerine konuşan Şigeru, basın mensuplarına "Yasal çerçevemiz ve kabiliyetlerimiz dahilinde neler yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini değerlendirerek rolümüzü uygun şekilde oynayacağız." dedi.

Şu anda Japonya'nın tam olarak hangi adımları atacağına dair net bir açıklama yapmadığını vurgulayan Şigeru, "Önemli olan erken bir ateşkes ve adil bir barış sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da düzenlenen ve Rusya-Ukrayna barış sürecini ele alan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Rutte, toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını belirterek, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu garantiler üzerinde çalıştığını aktardı.

Ayrıca haberde, Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Vladimir Putin ile görüştüğü ve bu görüşmeden nihai bir anlaşma çıkmadığı kaydedildi.