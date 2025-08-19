DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak

Başbakan İşiba Şigeru, Japonya'nın Ukrayna'ya güvenlik garantileri sürecinde yasal çerçeve ve kabiliyetler doğrultusunda uygun rol oynayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:07
İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak

İşiba Şigeru: Japonya, Ukrayna'ya Güvenlik Garantilerinde 'Uygun Şekilde' Rol Alacak

Başbakan, yasal çerçeve ve kabiliyetler doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı toplantı sonrasında konuşan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ülkesinin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanması sürecindeki rolünü "uygun şekilde" yerine getireceğini belirtti.

Kyodo News'ün aktardığına göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığı yönündeki açıklaması üzerine konuşan Şigeru, basın mensuplarına "Yasal çerçevemiz ve kabiliyetlerimiz dahilinde neler yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini değerlendirerek rolümüzü uygun şekilde oynayacağız." dedi.

Şu anda Japonya'nın tam olarak hangi adımları atacağına dair net bir açıklama yapmadığını vurgulayan Şigeru, "Önemli olan erken bir ateşkes ve adil bir barış sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da düzenlenen ve Rusya-Ukrayna barış sürecini ele alan toplantıya, Trump ve Zelenskiy'nin yanı sıra Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Rutte, toplantıda Ukrayna için sağlanacak güvenlik garantilerini tartıştıklarını belirterek, son aylarda Starmer ve Macron'un liderliğinde Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin bu garantiler üzerinde çalıştığını aktardı.

Ayrıca haberde, Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Vladimir Putin ile görüştüğü ve bu görüşmeden nihai bir anlaşma çıkmadığı kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
2
Adana'da 53,7 Gram Kokain Ele Geçen Zanlı Tutuklandı
3
Edirne'de Meriç Nehri'nde 2,5 m ve 100 kg'lık yayın yakalandı
4
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
Bakan Ersoy Bozdağ Film Platolarını Ziyaret Etti: Türk Dizileri Turizme Güç Katıyor
7
Adana'da 27 Sahte Araç Plakası Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme