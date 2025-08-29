Işıkhan: Temmuzda işsizlik yüzde 8, istihdam 32 milyon 582 bin kişiye yükseldi

2025 Temmuz iş gücü verilerinde tek haneli işsizlik sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini NSosyal hesabından değerlendirdi.

Bakan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde sürdürülen politikaların sonuçlarına işaret ederek, temmuz verilerini paylaştı. Buna göre işsiz sayısı 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti; bu oranın 27 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

İstihdam cephesinde de artış gözlendi: istihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı ve istihdam oranı yüzde 49,1 seviyesini korudu.

Genç nüfusa yönelik destek programlarının etkilerine de değinen Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan düşerek yüzde 15 seviyesine gerilediğini bildirdi. Genç nüfusta istihdam oranı ise önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artış göstererek yüzde 40,9 seviyesine ulaştı.

Bakan Işıkhan, değerlendirmesini, ülkenin büyümesine üretim, çalışma ve istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edecekleri ifadesiyle tamamladı.