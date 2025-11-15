İskenderun’da depremzede Recep Sezgin konteyner kentte komşularının düğünüyle evlendi

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:07
Hatay’ın İskenderun ilçesinde enkazdan kurtulan Recep Sezgin, sosyal medya üzerinden tanıştığı Seda Sezgin ile konteyner kentte yapılan düğünle hayatını birleştirdi. Maddi imkansızlık ve yakınlarının bulunmaması nedeniyle düğün yapamayan çiftin töreni, konteyner kentteki komşuları tarafından organize edildi.

Recep Sezgin, henüz 6 yaşındayken annesini kaybetmiş; depremden 1 yıl sonra ise babasını yitirmiş. Tüm bu kayıplara rağmen, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Seda Sezgin ile mutluluğu yakaladı. Çanakkale’den Hatay’a gelip aşkı için buraya yerleşen Seda de anne ve babasını kaybetmiş.

Çiftin düğün hayalini, konteyner kent sakinleri gerçekleştirdi. Komşular gelinlik, damatlık, kuaför, makyaj ve organizasyon desteği sağlayarak unutulmaz bir tören düzenledi. Konteyner kentteki dayanışma sayesinde düğünde halaylar çekildi ve çiftin mutluluğuna tüm depremzedeler ortak oldu.

Yeni yuva kuran Seda ve Recep Sezgin çifti, zorlu süreçlerin ardından umut dolu bir başlangıç yaptı.

"Sevdiğim için Hatay’a geldim, herkes bize destek oldu"

Seda Sezgin duygularını şöyle anlattı: "Recep’le sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem olmadığı için düğün hazırlığında zorlanacaktım ama konteynerde herkes bize destek oldu. Bir abla saç ve makyajımı yaptı, gelinlik ve organizasyon hazırlandı. Çok güzel bir düğün yaşadık. Buraya ilk geldiğimde alışamam sanıyordum ama eşimin sayesinde alıştım. Şimdi çok mutluyuz".

"Hiçbir şey beklemedik ama herkes elinden geleni yaptı"

Recep Sezgin ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Sosyal medyada tanıştık, zamanla birbirimize aşık olduk. Ailem yok, Seda’nın da ailesi yoktu ama burada herkes bize sahip çıktı. Hiçbir şey talep etmedik ama kendi istekleriyle para takanlar bile oldu. Çok güzel bir düğün organizasyonu yaptılar. Eşim sayesinde hayata yeniden tutundum. Şu anda iş arıyorum, fırıncılık yapıyorum. İnsanların desteğini unutmayacağız".

