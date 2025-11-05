İskenderun'da Okul Çevrelerinde Asayiş Denetimi: 15 Ekip, 57 Personel

İskenderun'da okul çevrelerinde asayiş denetimleri yoğunlaştırıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde okul çağındaki çocuk ve gençlerin korunması ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla çarşı merkezi ile okul çevrelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimin ayrıntıları

Operasyona 15 ekip ve 57 personel katıldı. Yapılan genel uygulamada 175 şahıs sorgulandı; 72 araç, 44 motosiklet ve sürücüleri kontrol edildi.

İşyerleri denetiminde 7 internet kafe/oyun salonu ile 8 tekel bayi incelendi ve yetkililere uyarılarda bulunuldu. Trafik yönünden 5 araca toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda, bir internet kafeye 12 yaşından küçük çocuğa oyun oynatmaktan dolayı tutanak düzenlendi ve bir şahıstan 4 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini ve çocukların güvenliği için benzer uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.

İSKENDERUN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR