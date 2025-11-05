İskenderun'da Okul Çevrelerinde Asayiş Denetimi: 15 Ekip, 57 Personel

İskenderun'da 15 ekip ve 57 personelin katılımıyla okul çevreleri ve çarşı merkezinde asayiş denetimi yapıldı; 175 şahıs sorgulandı, 4 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:15
İskenderun'da Okul Çevrelerinde Asayiş Denetimi: 15 Ekip, 57 Personel

İskenderun'da okul çevrelerinde asayiş denetimleri yoğunlaştırıldı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde okul çağındaki çocuk ve gençlerin korunması ve asayiş suçlarının önlenmesi amacıyla çarşı merkezi ile okul çevrelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimin ayrıntıları

Operasyona 15 ekip ve 57 personel katıldı. Yapılan genel uygulamada 175 şahıs sorgulandı; 72 araç, 44 motosiklet ve sürücüleri kontrol edildi.

İşyerleri denetiminde 7 internet kafe/oyun salonu ile 8 tekel bayi incelendi ve yetkililere uyarılarda bulunuldu. Trafik yönünden 5 araca toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda, bir internet kafeye 12 yaşından küçük çocuğa oyun oynatmaktan dolayı tutanak düzenlendi ve bir şahıstan 4 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini ve çocukların güvenliği için benzer uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.

İSKENDERUN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İSKENDERUN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İSKENDERUN’DA OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
İnceburun Feneri: Türkiye’nin En Kuzeyi Ziyaretçilerini Bekliyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş