İskilip'te Özel Bireyler Geri Dönüşümle Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Uludere Mahallesi'nde oyuncak atölyesi

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinasyonunda, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi iş birliğinde, Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak oyuncaklar üretti. Atölye süresince özel bireyler hem el becerilerini geliştirme hem de çevre bilinci kazanma imkânı buldu.

Gün sonunda katılımcılar yaptıkları oyuncaklarla hem eğlendi hem de geri dönüşümün önemini öğrendi. Etkinlik, sosyal katılımı ve çevre duyarlılığını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.

