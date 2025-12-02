İskilip'te Özel Bireyler Geri Dönüşümle Hem Öğrendi Hem Eğlendi

İskilip'te özel öğrenciler, geri dönüştürülebilir materyallerle oyuncak yaparak eğlendi ve geri dönüşümün önemini öğrendi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:09
İskilip'te Özel Bireyler Geri Dönüşümle Hem Öğrendi Hem Eğlendi

İskilip'te Özel Bireyler Geri Dönüşümle Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Uludere Mahallesi'nde oyuncak atölyesi

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinasyonunda, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi iş birliğinde, Uludere Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak oyuncaklar üretti. Atölye süresince özel bireyler hem el becerilerini geliştirme hem de çevre bilinci kazanma imkânı buldu.

Gün sonunda katılımcılar yaptıkları oyuncaklarla hem eğlendi hem de geri dönüşümün önemini öğrendi. Etkinlik, sosyal katılımı ve çevre duyarlılığını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıktı.

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZEL BİREYLER İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE...

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZEL BİREYLER İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE "ATMA DÖNÜŞTÜR" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇORUM’UN İSKİLİP İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE ÖZEL BİREYLER İLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde