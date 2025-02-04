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İskilipli Atıf Hoca 99. Yılında Kabri Başında Anıldı

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:33
İskilipli Atıf Hoca 99. Yılında Kabri Başında Anıldı

İskilipli Atıf Hoca, 99. Yılında Anıldı

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yıl dönümünde Çorum'un İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı. Tören, Atıf Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Önemli İsimler Törende Bulundu

Programda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşçu, Akıncılar Derneği Genel Başkanı Mehmet Şahin, Memur-Sen Çorum İl Başkanı Fatih Okumuş ve Atıf Derneği Başkanı Mustafa Lek ile Hoca'nın aile yakınları hazır bulundu. Tören, Atıf Hoca'nın kabri başında okunan dualarla devam etti.

Mevlit Programı Düzenlendi

İskilipli Atıf Hoca anma etkinlikleri çerçevesinde, Ulu Cami'de öğle namazı öncesinde mevlit okutuldu. Bu özel anma programı, Hoca'nın ruhuna ithaf edildi ve katılımcılar, manevi bir atmosferde bir araya gelerek dualar etti.

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında...

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında...

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 99. yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında anıldı.

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