İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR'un 2025/3 hibe dönemi için engelli ve eski hükümlü başvurularında son gün 24 Ekim 2025. Engelliler e-Devlet'ten, kurumlar ve eski hükümlüler farklı kanallardan başvurmalı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 20:59
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını artırmayı hedefleyen hibe destek programında son başvuru gününe girildi. Kurum, hem 2025/3 dönemi proje başvurularının başladığını duyurdu hem de mevcut çağrı dönemi için son başvuru tarihinin 24 Ekim 2025 olduğunu açıkladı.

2025/3 Hibe Dönemi ve Kapsamı

İŞKUR'un yeni hibe döneminde destekler, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini, işe ve işyerine uyumunu kolaylaştıracak projeleri ve en önemlisi engelliler ile eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını amaçlayan girişimcilik projelerini kapsıyor. Kurum, binlerce kişiye yönelik yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Engelliler için e-Devlet Başvurusu — Son Saatler

Engelli vatandaşların kendi işini kurma hibe desteği başvuruları sadece e-Devlet kapısı üzerinden online olarak kabul ediliyor. Adayların başvurularını 24 Ekim 2025 Cuma günü saat 23:59'a kadar sisteme girip tamamlamaları gerekiyor. İŞKUR, il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine elden, posta ya da kargo ile teslim edilmeye çalışılan projelerin kesinlikle kabul edilmeyeceğini ve değerlendirmeye alınmayacağını vurguladı.

Eski Hükümlülerin Başvuru Süreci

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşların başvuru yöntemi engellilerden farklı işliyor. Eski hükümlüler, hazırladıkları projelerini doğrudan İŞKUR'a değil, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri (örneğin Denetimli Serbestlik Müdürlükleri) aracılığıyla iletmeliler. Bu birimler aracılığıyla toplanan projeler, belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

Kurumlar ve STK'lar İçin Başvuru Usulü

İŞKUR, bireysel başvuruların yanı sıra engellilere yönelik proje geliştiren kurum ve kuruluşları da destekliyor. Sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve diğer kamu kurumları tarafından hazırlanan projeler için başvuru yöntemi farklılık gösteriyor. Bu kurumların projelerini 24 Ekim 2025 tarihindeki mesai saati bitimine kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İŞKUR'un duyurusu, başvuru kanallarına uyulmasının ve son tarihlere dikkat edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

