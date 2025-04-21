İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden duyurulan yeni ilanlarla, Türkiye genelinde birçok belediye yeni personel alımı gerçekleştirecek. Milyonlarca iş arayan vatandaşın ilgisini çeken bu fırsatlar, Mayıs ayına kadar devam edecek. İşte detaylar!
KPSS’li ve KPSS’siz Alım İmkanları
Yayınlanan duyurularda, belediye personel alımlarının çeşitliliği dikkat çekiyor. Bazı kadrolar için adaylardan KPSS puanı talep edilecekken, kimi pozisyonlar için KPSS şartı aranmayacak. Alım yapılacak pozisyonlar genellikle büro memuru, temizlik görevlisi ve çeşitli kategorilerde işçi gibi kadroları kapsıyor.
Hangi Belediyeler Personel Alımı Yapıyor?
Nisan ayı itibarıyla İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayımlayan bazı belediyeler ve son başvuru tarihleri şöyle:
- Sivas Belediyesi: Son başvuru tarihi 20.04.2025
- Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi: Son başvuru tarihi 21.04.2025
- Muğla Kavaklıdere Belediyesi: Son başvuru tarihi 21.04.2025
- Kırklareli Evrensekiz Belediyesi: Son başvuru tarihi 22.04.2025
- Muğla Köyceğiz Belediyesi: Son başvuru tarihi 22.04.2025
- Çanakkale Gümüşçay Belediyesi: Son başvuru tarihi 22.04.2025
- Çanakkale Bayramiç Belediyesi: Son başvuru tarihi 24.04.2025
- İstanbul Üsküdar Belediyesi: Son başvuru tarihi 24.04.2025
- Muğla Datça Belediyesi: Son başvuru tarihi 24.04.2025
- Aydın Kuşadası Belediyesi: Son başvuru tarihi 27.04.2025
- İstanbul Beylikdüzü Belediyesi: Son başvuru tarihi 30.04.2025
- Denizli Büyükşehir Belediyesi: Son başvuru tarihi 30.06.2025
Başvurular genellikle şahsen yapılmakta olup, adayların gerekli belgelerle birlikte belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili belediyelere bizzat başvurmaları gerekmektedir.