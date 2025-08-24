İsmail Altunsaray Malazgirt'te: 954. Yıl Coşkusu

İsmail Altunsaray Malazgirt'te Konser Verdi

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri

Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı.

Kutlamalar, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirildi ve etkinlikler ikinci gününde de devam etti. Gün boyu süren programların ardından, akşam saatlerinde sahne alan Altunsaray eserlerini dinleyicilerle paylaştı.

Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği türkülere eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı. Etkinlik, Malazgirt'teki tören ve programların önemli bir parçası olarak devam etti.

