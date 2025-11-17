İsmail Kaya için Başkan Özel'den arama-kurtarma çağrısı

Hasandere'de kayboldu, aramalar 20 saattir sürüyor

Mantar toplamak için dün öğle saatlerinde Bilecik’in Hasandere köyüne giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan İsmail Kaya için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp kişinin, Yarhisar Mahalle Muhtarı Veysel Kaya’nın kardeşi olduğu bildirildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kaybolduğunu öğrenir öğrenmez bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına tüm ekibiyle birlikte katıldıklarını açıkladı. Başkan Özel şu ifadeleri kullandı: Dün öğle saatlerinde Yarhisar Mahallesi’nden Bilecik’in Hasandere köyüne mantar toplamak için giden, Yarhisar Mahalle Muhtarımızın kardeşi İsmail Kaya’nın kaybolduğunu öğrenir öğrenmez, bölgeye intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına tüm ekibimizle birlikte katıldık. Yaklaşık 20 saatlik bir arama kurtarma çalışmasına rağmen ekiplerimiz maalesef, İsmail Kaya’ya henüz ulaşamadı.

150 kişilik ekip ve gelişmiş teknolojiyle arama

Başkan Özel, arama çalışmalarının Bilecik, Bursa ve Sakarya AFAD, AKUT, AKOM, YENDAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleriyle birlikte yürütüldüğünü bildirdi. Çalışmalara 4 termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri ve yaklaşık 150 kişilik ekip desteği sağlanıyor.

Arama alanının çok geniş olduğunu vurgulayan Başkan Özel, hava kararmadan önce İsmail Kaya’yı bulmak için Bursa’daki dağcılık dernekleri ve arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere avcılar ve duyarlı vatandaşları arama-kurtarma ekiplerine destek olmaya davet etti. Başkan Özel, tüm ekiplerine kolaylıklar dileyerek Rabbim İsmail kardeşimize dayanma gücü versin temennisinde bulundu.

