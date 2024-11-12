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İspanya Başbakanı Sanchez COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti

Sanchez, Valensiya'daki sel felaketinin iklim değişikliğinin dünya genelindeki tehlikelerinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:50
İspanya Başbakanı Sanchez COP29'da İklim Krizine Dikkat Çekti

İspanya Başbakanı Sanchez COP29'da İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bakü'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına işaret etti. Sanchez, Valensiya bölgesinde 29 Ekim'de meydana gelen ve 200'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketine dikkat çekti.

"Valensiya Olayı Münferit Değil"

Sanchez, "Valensiya'da yaşananlar münferit bir olay değil, dünyanın her köşesinde her gün oluyor, gözlerimizi kaçıramayız, harekete geçmeliyiz," dedi. Bu sözleriyle iklim değişikliğinin yaygın etkilerine vurgu yaparak, alınması gereken acil önlemleri dile getirdi.

Bütçe ve Uluslararası Hedefler

Sanchez, 2023 yılında İspanya'nın iklim finansmanı için 1,4 milyar avro bütçe ayırdığını hatırlatarak, bu hedefin planlanandan 2 yıl önce aşıldığını belirtti. Ancak, mevcut mali yatırımların yetersiz olduğunu dile getirerek, daha iyi koşullarla uluslararası finansmana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Afet Kurbanları İçin Yardım Paketi

Valensiya'daki sel felaketinin ardından, hükümet iki yardım ve önlem paketi açıkladı. Toplamda 14 milyar avro kaynak aktararak, 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı duyuruldu.

İklim Değişikliği ve Özel Sektör

Sanchez, iklim değişikliğine karşı mücadelede özel sektörün dahil edilmesi ve alternatif kaynakların harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, iklim değişikliğinin yangın, kasırga ve aşırı hava olaylarının şiddetini artırdığını belirtti.

İspanya'da 29 Ekim'de meydana gelen sel felaketinde 222 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi ise kayıp listesine girmiştir. Bu trajik olay, iklim değişikliğinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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