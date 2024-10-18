İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Silah Satışlarına Durdurma Çağrısı

İspanya'dan İsrail'e Silah Satışı Uyarısı

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Filistin Devletini tanımamaları nedeniyle tutarlı bir politika izlemeleri gerektiğini belirtti. Sanchez, Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Silah Sevkiyatının Durması Gerektiğini Açıkladı

Toplantıda, Orta Doğu'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunan Sanchez, Filistin'i devlet olarak tanımayan Avrupa ülkelerinin İsrail'e silah sevkiyatını durdurmaları gerektiğini ifade etti. Sanchez, "Ülkemiz 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'e silah ihraç etmedi. Diğer AB ülkelerini de, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bölgede yaydığı şiddetten vazgeçirmeye davet ediyorum," dedi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Sanchez, Netanyahu'ya iki devletli çözümde Avrupa'nın birliğini ortaya koymanın önemli olduğunu ifade ederek, İspanya ile İrlanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi talebini yeniledi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) çekilmenin mümkün olmadığını belirtti ve Netanyahu'nun bu konudaki ifadelerini kınadı.

Sanchez, "BM'nin barışı koruma ve bu bölgede istikrar sağlamadaki çalışmalarına olan sorgulamaları müsamaha göstermeyeceğiz," diyerek uluslararası barışa olan bağlılığını vurguladı.