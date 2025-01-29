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İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi

İspanya Devlet Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz, belgeleri sızdırma iddiasıyla mahkemede ifade verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:18
İspanya'da Devlet Başsavcısı İlk Kez Sanık Olarak Mahkemede İfade Verdi

İspanya'da Tarihi An

İspanya'da Devlet Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz, siyasi bağlantıları olan bir davaya ait belgeleri basına sızdırdığı iddiasıyla sanık olarak mahkemede ifade verdi. Ağustos 2022'den bu yana başsavcı olarak görevde bulunan 57 yaşındaki Ortiz, ülke tarihindeki ilk başsavcı olarak bu durumu yaşadı.

Mahkemede Dava Detayları

Ortiz, Madrid özerk yönetimi başkanı ve Pahalılık Partisi (PP) üyesi Isabel Diaz Ayuso'nun erkek arkadaşı Alberto Gonzalez Amador hakkında açılan vergi kaçırma davası ile ilişkili belgeleri sızdırdığı iddialarıyla ilgili olarak Madrid Yüksek Mahkemesi Hakimi Angel Hurtado’ya ifade verdi.

Mahkeme kaynaklarına dayanan haberlerde, Ortiz’in ifadesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğü ve hakkındaki suçlamaları "tamamen yalanladığı" aktarıldı. Ayrıca, Ortiz'in Amador ile bağlantılı belgeleri e-posta ile kimseye göndermediğini belirttiği ifade edildi.

Güvenlik ve Yasal Zorunluluklar

Ortiz, son yıllarda 6 kez cep telefonunu değiştirdiğini ve bu nedenle içeriklerin tamamını sildiğini açıklayarak, güvenlik ve hassas bilgilerin korunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Ayuso’nun erkek arkadaşı Amador hakkındaki vergi kaçırma davası, İspanya'nın iç siyasetinde iktidardaki azınlık sol koalisyon hükümeti ile sağ görüşlü muhalefet partisi arasındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.

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