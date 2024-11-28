İspanya Dışişleri Bakanı Albares'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

İspanya'nın Orta Doğu Politikası Üzerine Önemli Açıklamalar

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sadece Lübnan'da değil, aynı zamanda Gazze'de de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesin "iyi bir haber ve kalıcı ateşkes için ilk adım" olduğunu belirten Albares, bu adımın Gazze için de hayata geçirilmesini istedi.

Gazze'deki Durum Sürdürülemez

Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda konuşan Albares, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları kınayarak, bu durumun "sürdürülemez ve tahammül edilemez" düzeyde olduğunu ifade etti. Albares, "Bölgede çok zor olan durum için destek verdiğimiz bir ilk adım ama Gazze'de de hemen ateşkes ilan edilmeli. Barışı sadece diplomasi getirir," dedi.

İspanya'nın Barış Çabaları

Albares, İspanya hükümetinin "hiçbir ülkenin yapmadığı kadar Orta Doğu'da barış için çalıştığını" savunarak, Gazze ve Lübnan'daki yıkım karşısında barışı sağlamak için şu maddelere vurgu yaptı: kalıcı ateşkes, sivillere yardımların engelsiz ulaştırılması, rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve iki devletli çözüm.

Uluslararası Barış Konferansı Çağrısı

İsrail'e, BM kararlarına uyma ve işgal altındaki Filistin topraklarından çıkma çağrısında bulunan Albares, %100 kadar ülkenin, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için bir Uluslararası Barış Konferansı düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. "İki devletli çözüm geri dönüşü olmayan bir adımdır. Orta Doğu'da barış olabilir ve bu gelecektir," dedi.

İspanya'nın Silah Satışı Politikası

Öte yandan Albares, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İspanya'nın İsrail'e silah satışı için yeni bir lisans vermediğini belirtti. "Dezenformasyonu önlemek lazım. İspanya, İsrail'e silah satmıyor ve son varış limanı İsrail olan silah ve askeri malzeme yüklü gemilerin İspanyol limanlarında durmasına izin vermiyor," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Desteği

UCM'ye 1,6 milyon avroluk ek katkı yapma kararı aldıklarını açıklayan Albares, böylece geçen yıldan bu yana UCM'ye verdikleri desteğin toplamda 8 milyon avro olacağını belirtti. İspanya'nın UCM'ye en fazla katkıda bulunan 10 ülke arasında yer aldığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ilave 4 milyon avro katkı sağlayacaklarını da duyurdu.

Albares, Orta Doğu ile ilgili hükümet politikalarına Meclis'ten tam destek istese de, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin bu politikalara yönelik eleştirilerinin sürdüğünü kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.