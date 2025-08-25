DOLAR
İspanya, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Kınadı

İspanya, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısını kınadı; saldırıda 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, olayın araştırılması istendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:54
İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

İspanya hükümeti, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği ve gazetecilerin ve masum sivillerin öldüğü hava saldırısını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İspanya hükümeti, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ve 4 gazeteci ile masum sivillerin ölümüne yol açan İsrail'in saldırısını kınamaktadır. Özel olarak korunan alanların hedef alınamayacağını tekrar vurguluyoruz. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir ve araştırılması gerekmektedir.

Sivil ölümlerinin yarattığı acı, çalışmaları hayati önem taşıyan ve özel koruma sağlanması gereken basın çalışanlarının acısıyla daha da artmaktadır. İspanya, tüm vatandaşların ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimini güvence altına almak için elzem olan bilgiye erişim hakkına yönelik tam bağlılığını yinelemektedir.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'nin 4. katını hedef alan iki ayrı hava saldırısında 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

