İspanya Kralı 6. Felipe Gazze Savaşının Sona Ermesini İstedi

İspanya Kralı'ndan Gazze Açıklaması

İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze'deki savaşın yarattığı yıkımın tarif edilemez boyutlara ulaştığını ve bu durumun artık sona ermesi gerektiğini belirtti. Ürdün'deki programı kapsamında İspanyollarla bir araya gelen Kral, savaşın bir yıldır sürmesi sonucunda Gazze'de yaşanan acının ve tahribatın derinlemesine olduğunu ifade etti.

Durumun Kötüleşmesi

Kral, savaşın Lübnan'a sıçramasının durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirterek, "İnsani dramın sona erdiğini, silahların sustuğunu ve siyasi sürece geri dönüldüğünü görmeyi istiyoruz," dedi. Bu açıklama, bölgedeki barış arayışlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kalıcı Barış Çağrısı

Filistin ve İsrail halkları için kalıcı bir barış inşa edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kral, iki devletli çözümün sağlanması için daha yoğun çabalar harcanması gerektiğini ifade etti.