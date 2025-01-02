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İspanya'ya 2024'te 60 Bin Düzensiz Göçmen Giriş Yaptı

İspanya'ya 2024'te gelen düzensiz göçmen sayısı 60 bin 216'ya ulaştı, 10 bin 457 kişi ise deniz yolculuğunda hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:04
İspanya'ya 2024'te 60 Bin Düzensiz Göçmen Giriş Yaptı

2024 Yılında Düzensiz Göçmen Akını

İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado, 2024 yılında ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının 60 bin 216 olduğunu açıkladı. Saiz, bu göçmenlerin 57 bin 738'inin deniz yoluyla gerçekleştirilen geçişler olduğunu belirtti.

Rekor Düzensiz Göç ve Karşılaşılan Zorluklar

Özellikle Kanarya Adaları 2024 yılında 43 bin 737 düzensiz göçmenle dikkat çekti. Bu rakam, bu bölge tarihinde kaydedilen en yüksek sayı oldu. Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu, 2025 yılının başında 300'den fazla düzensiz göçmenin bölgeye girdiğini ve trajik bir şekilde iki kişinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Artan Düzensiz Göçmen Ölümü

Diğer yandan, İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras geçen hafta yaptığı açıklamada, deniz yoluyla İspanya'ya ulaşmaya çalışan 10 bin 457 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu sayede, 2024 yılı içerisinde düzensiz göçmen ölümlerinin önceki yıla göre %58 oranında artış gösterdiği vurgulandı.

2018 yılında 64 bin 298 düzensiz göçmen kaydedilmişken, 2023 yılında bu sayı 52 bin 591 olarak gerçekleşmişti. 2024'teki bu akın, İspanya tarihindeki önemli göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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