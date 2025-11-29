Isparta'da SDÜ'den Yeni Emekli Öğretim Üyesi Evinde Ölü Bulundu

SDÜ'den yeni emekli Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), Eğirdir'de yalnız yaşadığı evinde temizlikçisi tarafından ölü bulundu. Otopsi yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:28
Eğirdir'de yalnız yaşayan Emine Ersöz temizlikçisi tarafından hareketsiz bulundu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi Serçe Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yeni emekli Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Dili Öğretim Üyesi Emine Ersöz (59), temizlikçisi Müzeyyen İ. tarafından evinde hareketsiz halde bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temizlikçi Müzeyyen İ. ifadesinde, saat 12.00 civarında Ersöz'ün uyuduğunu ve ilaçlarını aldığını gördüğünü; saat 16.00 sıralarında ise hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine sağlık ekiplerini aradığını söyledi.

Ersöz'ün kronik tansiyon, kalp ve şeker hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ersöz'ün cansız bedeni Eğirdir Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı ve kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

ÖLÜ BULUNAN EMİNE ERSÖZ

