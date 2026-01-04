Isparta'da Soğuklara Karşı Gökkubbe Fuar Alanı Pazarcılara Açıldı

Isparta'da etkili olan soğuk hava, pazarcı esnafını olumsuz etkilerken, yaşanabilecek ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla Isparta Belediyesi tarafından kapsamlı bir önlem alındı. Soğuk havalarda araç kasalarında bulunan sebze ve meyvelerin donma riskine karşı Gökkubbe Fuar Alanı, pazarcı esnafının kullanımına açıldı.

Başkan Başdeğirmen'den zamanında müdahale

Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç kasalarındaki ürünlerin zarar görme ihtimali artınca, Başkan Şükrü Başdeğirmen harekete geçti. Başkan Başdeğirmen'in kararıyla alanın esnafın kullanımına açılması, hem ürünlerin donarak ziyan olmasının önüne geçti hem de esnafın maddi kayıp yaşamasının önüne geçilmesini sağladı.

Esnaf memnuniyeti ve uygulamanın devamı

Gökkubbe Fuar Alanı'nda toplanan pazarcı esnafı uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, özellikle kış aylarında yaşanan don olaylarının ciddi zararlara yol açtığını belirterek, belediyenin sağladığı bu imkânın kendileri için büyük bir kolaylık ve güvence olduğunu ifade etti.

Belediye yetkilileri, alınan kararın zamanında ve yerinde olduğunu bildirdi. Uygulamanın, olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceği ve esnafın mağduriyet yaşamaması ile kentte ticari hayatın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Geniş ve kapalı yapısıyla dikkat çeken Gökkubbe Fuar Alanı, bu tür olağanüstü hava şartlarında pazarcı esnafı için önemli bir alternatif alan oluştururken, uygulamanın şehir ekonomisine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

