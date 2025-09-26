Isparta'da Yaka Kanyonu Kuraklık Tehlikesi

Isparta Aksu'daki Yaka Kanyonu'nda su seviyeleri yağış azlığı nedeniyle çekildi; yürüyüş yolları, havuzlar ve şelaleler etkilendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:59
Isparta'da Yaka Kanyonu Kuraklık Tehlikesi

Isparta'da Yaka Kanyonu Kuraklık Tehlikesi

Su seviyesindeki düşüş doğayı etkiledi

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Yaka Kanyonunda su seviyesinin ciddi şekilde çekilmesi, bölgenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Melikler Yaylası ve Zindan Mağarası gezi rotasında bulunan, uzunluğu 4 kilometre, genişliği ise yaklaşık 2 metre olan kanyon; zengin bitki örtüsü ve çeşitli hayvan türlerini barındırıyor.

Doğal kanyondaki yürüyüş yolu, küçük havuzlar ve küçük çaplı şelaleler kuraklıktan etkilendi. Dron görüntüleri, su çekilmesinin neden olduğu değişimleri gözler önüne serdi.

Yaka köyü muhtarı Ramazan Yüceer, AA muhabirine kanyona gelen kuyruk sularının ve dağlardan dökülen kaynakların azalmasının kurumaya sebep olduğunu söyledi.

Yüceer, "Fakat son dönemde yağış azlığı ve kuraklık suların çekilmesine sebep oldu. Sonbahar yağışları beklediğimiz gibi olursa kanyona suların tekrar dolacağını düşünüyoruz." dedi.

Isparta'nın Aksu ilçesi Yaka Kanyonu'ndaki sular kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı...

Isparta'nın Aksu ilçesi Yaka Kanyonu'ndaki sular kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Isparta'nın Aksu ilçesi Yaka Kanyonu'ndaki sular kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşaatta 7. Kattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Irak Uyruklu S.A.M.M. (29) Adli Kontrolle Serbest
3
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump Görüşmesine Videolu 'Dostluk Mesajı'
4
Ankara Nallıhan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
5
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest
6
Adana'da Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Pakistan ve Rusya 'Druzhba-VIII' ile Terörle Mücadelede Ortak Tatbikat

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı