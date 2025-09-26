Isparta'da Yaka Kanyonu Kuraklık Tehlikesi

Su seviyesindeki düşüş doğayı etkiledi

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Yaka Kanyonunda su seviyesinin ciddi şekilde çekilmesi, bölgenin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Melikler Yaylası ve Zindan Mağarası gezi rotasında bulunan, uzunluğu 4 kilometre, genişliği ise yaklaşık 2 metre olan kanyon; zengin bitki örtüsü ve çeşitli hayvan türlerini barındırıyor.

Doğal kanyondaki yürüyüş yolu, küçük havuzlar ve küçük çaplı şelaleler kuraklıktan etkilendi. Dron görüntüleri, su çekilmesinin neden olduğu değişimleri gözler önüne serdi.

Yaka köyü muhtarı Ramazan Yüceer, AA muhabirine kanyona gelen kuyruk sularının ve dağlardan dökülen kaynakların azalmasının kurumaya sebep olduğunu söyledi.

Yüceer, "Fakat son dönemde yağış azlığı ve kuraklık suların çekilmesine sebep oldu. Sonbahar yağışları beklediğimiz gibi olursa kanyona suların tekrar dolacağını düşünüyoruz." dedi.

