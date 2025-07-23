DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,63 -0,24%
ALTIN
4.407,03 1,07%
BITCOIN
4.755.080,87 1,83%

Isparta'da Yan Bakma Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Isparta'da 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:06
Isparta'da Yan Bakma Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Isparta'da 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Isparta'da yaşanan "yan bakma" meselesi, iki grup arasında büyük bir kavgaya dönüştü. Olay, Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma, hızla fiziki bir çatışmaya evrildi ve bu sırada 3 kişi darbedilerek yaralandı.

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili olarak yapılan polis çalışmaları sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ö.T. tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnsanların hayatındaki bu tür önemsiz meselelerin, ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösteren bu olay, toplumda büyük yankı uyandırdı.

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6...

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6...

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
3
Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı
4
Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Yer Aldı
5
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
6
Orman Yangınında 10 Kahraman Şehit Oldu
7
Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı