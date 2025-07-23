Isparta'da Yan Bakma Kavgasında 2 Kişi Tutuklandı

Isparta'da 3 Yaralı, 2 Tutuklama

Isparta'da yaşanan "yan bakma" meselesi, iki grup arasında büyük bir kavgaya dönüştü. Olay, Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma, hızla fiziki bir çatışmaya evrildi ve bu sırada 3 kişi darbedilerek yaralandı.

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili olarak yapılan polis çalışmaları sonucunda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan A.T. ve Ö.T. tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnsanların hayatındaki bu tür önemsiz meselelerin, ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gösteren bu olay, toplumda büyük yankı uyandırdı.

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Isparta'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.