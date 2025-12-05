Isparta’da Yanmış Araç Kenarında Başsız Ceset: Kayıp Çoban Ferdi Özdemir Öldü

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:28
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, dağlık alanda yanmış bir aracın yakınında erkek cesedi bulundu. İlk incelemede cesedin kafa kısmının olmadığı tespit edildi.

Olayın Detayları

Olay, sabah saatlerinde vatandaşların dağlık alanda hareketsiz bir kişiyi görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaptığı incelemede, baş kısmı olmayan bir erkek cesediyle karşılaştı.

Yapılan araştırmada cesedin, köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Yakınlarının bölgeye getirilerek yaptığı teşhis ile kimlik doğrulandı. Jandarma ekipleri, Özdemir’in başının gövdesinden ayrıldığını tespit ederken, bölgeye geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ferdi Özdemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Son Görüntüler ve Soruşturma

Öte yandan, Özdemir’in olaydan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre Özdemir, 4 Aralık 2025 tarihinde saat 19.55 sıralarında köyde bir markete girerek alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı. Geceyi dağda geçirdiği belirlenen Özdemir’in ölümüne ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Valilikten Açıklama

Isparta Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "5 Aralık 2025 tarihinde Keçiborlu ilçemize bağlı Aydoğmuş köyünde yanmış bir aracın yakınında F.Ö. isimli vatandaşımızın vücut bütünlüğü bozulmuş cansız bedeni bulunmuştur. Vahşice işlendiği değerlendirilen cinayetin aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar tüm birimlerimiz tarafından kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdürülmektedir. Adli tahkikat, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü şekilde devam etmektedir. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Jandarma ve adli makamların yürüttüğü soruşturma kapsamındaki çalışmalar sürüyor; bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

