İsrail: 7 Ekim 2023'ten Beri 1152 Güvenlik Görevlisi Öldü — Gazze ve Lübnan

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan başta olmak üzere 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 6 bin 313 askerin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:13
İsrail: 7 Ekim 2023'ten Beri 1152 Güvenlik Görevlisi Öldü — Gazze ve Lübnan

İsrail: 7 Ekim 2023'ten Beri 1152 Güvenlik Görevlisi Öldü

İsrail Savunma Bakanlığı açıklaması

İsrail yönetimi, başta Gazze Şeridi ve Lübnan'daki çatışmalar olmak üzere 7 Ekim 2023'ten bu yana 1152 güvenlik görevlisinin öldüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, son 2 yılda başta Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda olmak üzere 1152 güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 952'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 6 bin 313 asker yaralandı.

Kanal 12 televizyonu, bu güvenlik görevlilerinden 1035'inin asker, 100'ünün polis, 9'unun istihbarat görevlisi ve 8'inin hapishane servisinde çalışan gardiyan olduğunu aktardı.

Haberde ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana 30 binden fazla İsrailli ruhsal bozukluk şikayetinde bulunduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
2
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası
7
CHP'li Otobüs Şoförü Gökhan Gülyurt, 'Dur' İhtarına Uymamak Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza