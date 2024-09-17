İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail'in Batı Şeria Baskınları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde organize ettiği baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bir gazeteci ve 3 kadın yer alıyor.

Filistinli Örgütlerden Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı ortak basın açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria genelinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınları sürdürdüğünü aktardı.

Kimler Gözaltına Alındı?

Baskınlar sırasında, bir gazeteci olan Kuteybe Hamdan'ın yanı sıra, üç kadından birinin tutuklu bulunan Filistin Halk Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat'ın eşi, Able Saadat olduğu bildirildi. Ancak gözaltına alınan diğer eski tutukluların kimliklerine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Gözaltılar ve Tahribatlar Artıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik sıkı bir gözaltı, baskın ve saldırı süreci yaşanıyor. Baskınlar sonucunda evlerde ve çevrelerinde ciddi tahribatlar meydana gelirken, gözaltına alınanların sayısı son gelişmelerle birlikte toplamda 10,730'a ulaştı.